Pięć meczów, pięć zwycięstw, 21 strzelonych goli (z czego 10 przez Roberta Lewandowskiego) i cztery stracone. To dorobek Bayernu Monachium w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyna Hansi Flicka, pewna awansu do fazy pucharowej, w ostatniej kolejce mierzy się z Tottenhamem. Bez Roberta Lewandowskiego, który rozpoczyna mecz na ławce rezerwowych.

REKLAMA

Mourinho dopiął swego

Brak Lewandowskiego w podstawowym składzie to zaskoczenie. Przynajmniej dla niemieckich dziennikarzy, którzy byli pewni, że polski napastnik rozpocznie spotkanie od pierwszej minuty (więcej TUTAJ). Ale też dobra wiadomość dla Jose Mourinho, który przed meczem mówił tak: - Lewandowski to świetny gracz, niemal zawsze strzela gole, więc to normalne, że Bayern jest od niego trochę zależny - przyznał. A później zażartował: - Może Lewandowski nie zagra. Mógłby doznać kontuzji, więc lepiej, żeby trener pomyślał dwa razy i go oszczędził.

Poprzednie starcie Bayernu i Tottenhamu miało miejsce w 2. kolejce fazy grupowej. Tottenham poniósł wtedy upokarzającą porażkę 2:7. I to na oczach własnych kibiców. Londyński klub prowadził wówczas Mauricio Pochettino, który po kilku tygodniach został zastąpiony właśnie przez Mourinho.

Lewandowski musi zrobić dwie rzeczy, by być wyżej w Złotej Piłce [SEKCJA PIŁKARSKA #31]