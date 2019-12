Była 10. minuta. Damian Kądzior, dla którego był to debiut w podstawowym składzie meczu Ligi Mistrzów, dostał na prawej stronie piłkę od Petara Stojanovicia. Długo się nie zastanawiał. Od razu posłał ją w pole karne, gdzie Dani Olmo strzałem z woleja pokonał Claudio Bravo.

Bramka Olmo sprawiła, że Dinamo wskoczyło na drugie miejsce w grupie C. Ale nie na długo, bo w 34. minucie wyrównał Gabriel Jesus, a potem strzelił jeszcze dwa gole (50. i 54.). Zespół Nenada Bjelicy, by awansować do fazy pucharowej, musi to spotkanie wygrać. I dodatkowo liczyć na to, że Szachtar nie wygra meczu z Atalantą (do przerwy 0:0).

