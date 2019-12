Była 82. minuta spotkania Lyonu z RB Lipsk. Gospodarze przegrywali 1:2 i potrzebowali bramki wyrównującej do tego, by zapewnić sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Jeden z piłkarzy francuskiego zespołu dośrodkował piłkę w pole karne. Tam podanie przedłużył Moussa Dembele, a futbolówka ostatecznie spadła pod nogi Memphisa Depaya. 25-latek błyskawicznie zdecydował się na oddanie strzału i pokonał bramkarza rywali.

REKLAMA

Po bramce Depaya trybuny eksplodowały z radości. Drugi raz zrobiły to po końcowym gwizdku, kiedy oficjalnie wiadomo już było, że Lyon awansował do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Drużyna Rudiego Garcii zajęła drugie miejsce w tabeli grupy, wyprzedzając o jeden punkt Benfikę, a także Zenit Sankt Petersburg.

Skandaliczna sytuacja po meczu Lyonu. Memphis Depay chciał odebrać kibicowi obraźliwy transparent

Pozytywną atmosferę i wspólne świętowanie piłkarzy z kibicami zepsuło jednak zachowanie jednego z fanów. Wdarł się on na murawę i zaprezentował flagę przedstawiającą jednego z piłkarzy OL, Marcelo (w przeszłości grającego w Wiśle Kraków), jako osła. Na zachowanie mężczyzny z obraźliwym transparentem bardzo szybko zareagował Memphis Depay, który pobiegł w jego kierunku i próbował odebrać flagę.

Po odważnej interwencji Depaya, na boisku zrobiło się nerwowo. Piłkarze Lyonu stanęli w obronie kolegi z zespołu, a niektórzy kibice chcieli wspomóc fana z transparentem. Obydwie grupy rozdzielić musieli ochroniarze i stewardzi.

Skandaliczna sytuacja po meczu Lyonu. Memphis Depay chciał odebrać kibicowi obraźliwy transparent YouTube.com / Best Of Compilations

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE