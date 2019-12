Bayern Monachium zagra w środę z Tottenhamem w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Oba zespoły mają awans do fazy pucharowej. Nie walczą też o pierwsze miejsce, bo to już wcześniej zapewnił sobie Bayern. Ale prestiż meczu w Monachium jest duży, co na oficjalnej konferencji prasowej potwierdził Jose Mourinho. - Reprezentujemy Tottenham, to odpowiedzialność. Ale to fakt, nie możemy wyprzedzić Bayernu, więc wynik nic nie zmieni - przyznał Mourinho.

Robert Lewandowski nie zagra? Mourinho żartuje

Portugalczyk docenił również klasę Roberta Lewandowskiego. - Lewandowski to świetny gracz, niemal zawsze strzela gole, więc to normalne, że Bayern jest od niego trochę zależny - przyznał Mourinho. I zażartował: Może Lewandowski nie zagra. Mógłby doznać kontuzji i nie zagrać w weekend. Więc lepiej, żeby trener pomyślał dwa razy i go oszczędził - śmiał się Mourinho.

Pewne jest, że w środowym meczu nie dojdzie do rywalizacji Roberta Lewandowskiego z Harrym Kanem. Jose Mourinho nie zabrał do Monachium swojej gwiazdy. Początek meczu Bayern Monachium - Tottenham Hotspur o godz. 21. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacjach Sport.pl LIVE i Football LIVE

