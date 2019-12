Ajax mierzył się z hiszpańską Valencią w Amsterdamie, na Johan Cruijff ArenA. Gościom do wygranej na Johan Cruijff Arena wystarczył jeden gol, którego autorem w 24. minucie został Rodrigo. Od tamtego momentu aż do końca wszystkich dzisiejszych spotkań Holendrzy pozostawali za burtą Ligi Mistrzów. Ostatecznie zagrają zatem w Lidze Europy, a Valencia z 1.miejsca awansowała do dalszej fazy Champions League.

Chelsea awansowała z drugiego miejsca

W drugim spotkaniu tej grupy Lille i Chelsea walczyły o rozstrzygnięcie meczu na swoją korzyść zwłaszcza w końcówce. "The Blues" przeważali w pierwszej połowie i dzięki trafieniu Tammy'ego Abrahama w 19. minucie objęli prowadzenie, które w 32. minucie podwyższył Cesar Azpilicueta. Emocji dodała strzelona w 2. połowie bramka Loica Remy'ego w 78.minucie, ale francuska drużyna nie wyrównała już na Stamford Bridge i pożegnała się z europejskimi rozgrywkami w tym sezonie. Londyńczycy zameldowali się w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Olympique Lyon awansował "rzutem na taśmę"

Grupa G to emocje związane z awansem Olympique Lyon i RB Lipsk, które grały pomiędzy sobą i ostatecznie zremisowały 2:2, po bramkach Forsberga i Wernera dla niemieckiej drużyny w pierwszej połowie i Aoura oraz Depaya dla Francuzów w drugich 45 minutach. Ten drugi gol oznaczał, że tylko kilka chwil z awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów cieszyła się Benfica, która pokonała 3:0 Zenit Sankt Petersburg. W Lizbonie strzelali Cervi, Pizzi oraz... Azmoun, który trafił piłką do własnej bramki. Portugalczycy na wiosnę zagrają w Lidze Europy, a Rosjanie odpadają ze wszystkich europejskich pucharów.

Jutro spotkania grup A, B, C i D, kiedy wyjaśni się los Szachtara Donieck i Dynama Zagrzeb, a także Atletico Madryt oraz Bayeru Leverkusen, które powalczą o awans do 1/8 finału LM. Rozegranych zostanie w sumie 8 spotkań - 2 o 18:55 i 6 o 21:00.