Liverpool długo drżał o dobry wynik w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów, ale w pierwszym kwadransie drugiej połowy gracze Kloppa wyprowadzili dwie kluczowe akcje, które pozwoliły bezpiecznie awansować do fazy pucharowej LM.

Świetny Salzburg

Red Bull Salzburg świetnie wyglądał w pierwszych minutach meczu. Liverpool też postawił na atak, dlatego w pierwszym kwadransie mieliśmy prawdziwą wymianę ciosów, bo linie pomocy w obu drużynach praktycznie nie istniały.

W pierwszych minutach bliżej bramki był Salzburg, ale dwa razy kapitalnie bronił Alisson, który utrzymywał Liverpool przy bezbramkowym remisie. Ewentualna strata bramki i porażka oznaczałaby, że Liverpool pożegna się z Ligą Mistrzów już po fazie grupowej (w tym samym czasie Napoli strzelało kolejne gole Genkowi). Gracze Kloppa powtórzyliby zatem "osiągnięcie" Chelsea z 2012, która najpierw wygrała Champions League, a w kolejnym sezonie klub nie wyszedł z grupy.

Tak się jednak nie stało, choć do końca pierwszej połowy nie zobaczyliśmy żadnego gola, a znakomitą okazję w końcówce zmarnował Keita, który nie zdołał pokonać Stankovicia.

Dwa zabójcze ciosy Liverpoolu

W drugiej połowie Red Bull znowu kilka razy wyszedł z groźną kontrą, która mogła się zakończyć bramką Erlinga Haalanda, ale ten za każdym razem był świetnie pilnowany przez obrońców, którzy przy każdym uderzeniu wywierali presję na Norwegu.

Tuż przed upływem godziny Liverpool wyprowadził jednak dwa zabójcze ciosy. Najpierw kapitalną akcje popisał się Sadio Mane, który przedarł się lewą stroną i wrzucił piłkę do Nabiego Keity, który głową wpakował ją do bramki. Chwilę później zdekoncentrowana obrona Red Bulla znowu została narażona na kontrę. Salah wyszedł do piłki zagranej na skraj pola karnego. Niepotrzebnie wyszedł też do niej bramkarz Stanković, a Salah wypuścił sobie piłkę niemal do końca boiska i wewnętrzną częścią stopy wpakował ją do bramkę. Można więc stwierdzić, że Salah zmarnował kilka dużo łatwiejszych sytuacji, ale w tej zdecydowanie najtrudniejszej nie miał żadnego problemu ze skutecznością.

Dzięki tej wygranej Liverpool utrzymał prowadzenie w tabeli grupy E. Gracze Kloppa zgromadzili 13 pkt. Drugie miejsce zajęło Napoli, które pewnie 4:0 pokonało Genk. Te wyniki oznaczają, że w fazie pucharowej Ligi Europy zagra Red Bull Salzburg.