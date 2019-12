O tym że FC Barcelona interesuje się napastnikiem Interu Mediolan Lautaro Martinezem (którego próbkę umiejętności można zobaczyć w poniższym wideo) hiszpańskie media rozpisywały się już kilka miesięcy temu. Teraz spekulacje i zainteresowanie zaczynają zamieniać się w konkrety. Zdaniem portalu marca.com, w ciągu kilku najbliższych dni szefowie katalońskiego klubu spotkają się z przedstawicielami zawodnika, który ma zostać następcą Luisa Suareza.

Barcelona chce Lautaro Martineza

Bo to właśnie w miejsce Urugwajczyka ma przyjść 22-letni napastnik Interu. Nie od dziś wiadomo, że przygoda Suareza z Barceloną dobiega końca. Jakiś czas temu mówił o tym zresztą Eric Abidal, dyrektor sportowy Katalończyków. - Zawsze jestem szczery wobec zawodników. Może potwierdzić to Luis Suarez, bowiem już w zeszłym roku zakomunikowałem mu, że klub będzie szukał kolejnego ofensywnego piłkarza. On to oczywiście zaakceptował, ponieważ chce, by drużynie wiodło się jak najlepiej - przyznał Francuz na łamach "Mundo Deportivo".

Lautaro Martinez w tym sezonie rozegrał 20 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 13 goli i zaliczył trzy asysty. Wartość Argentyńczyka, według portalu transfermarkt.com wynosi 40 mln euro. W kontrakcie piłkarza z Interem zawarta jest jednak klauzula kwoty odstępnego, wynosząca aż 111 mln euro. Władze Barcelony liczą jednak na to, że Inter zgodzi się sprzedać swojego zawodnika za mniejsze pieniądze.

