Red Bull Salzburg - Liverpool. "The Reds" walczą o awans. Gdzie i o której godzinie obejrzeć mecz Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online, na żywo, 10.12

W ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Red Bull Salzburg podejmie lidera grupy E - Liverpool. Oba zespoły wciąż walczą o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. "The Reds" potrzebują zwycięstwa bądź remisu, natomiast Austriaków promuje jedynie wygrana. Transmisję spotkania 6. kolejki LM obejrzymy we wtorek na antenie Polsatu Sport Premium 1.

Fot. Rui Vieira / AP

