Grzegorz Krychowiak jest już w Hiszpanii z Lokomotiwem Moskwa. W środę rosyjski zespół zmierzy się w ostatnim meczu grupowym Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Lokomotiw nie ma już szans nawet na trzecie miejsce w grupie. Krychowiak został zapytany przez hiszpańskich dziennikarzy o wysoką formę, w jakiej znajduje się od kilku tygodni.

Krychowiak zapytany o wspaniałą formę

- Zdobywam więcej bramek, ponieważ gram bardziej wysunięty. Cieszę się z dwóch sezonów, które mam za sobą w Rosji. Nigdy nie miałem dużego talentu. Jestem piłkarzem, który zawsze walczy i biega. Wszystko, co osiągnąłem, to dzięki pracy - stwierdził. W tym sezonie reprezentant Polski strzelił już dziewięć goli.

Krychowiak przyznał, że cieszy się z powrotu do Hiszpanii. Przed transferem do PSG występował w Sevilli, z którą m.in. wygrał Ligę Europy. Docenia także zespół Atletico. - Zawsze lubiłem sposób gry zespołu prowadzonego przez Diego Simeone. Atletico ma swój styl. Grupa jest ważniejsza niż jednostka. Nie jest łatwo, gdy piłkarz ma talent i nie lubi grać w defensywie, ale jeśli go masz, to można dostosować się do wszystkiego - dodał polski pomocnik.