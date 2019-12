Przed nami ostatnie rozstrzygnięcia w Lidze Mistrzów. Faworyci wciąż niepewni awansu

Przed nami ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. Kolejka niezwykle emocjonująca, ponieważ część z faworytów grup - a nawet całych rozgrek - wciąż nie może cieszyć się z awansu do 1/8 finału. We wtorek o przepustkę do kolejnej rundy powalczy triumfator poprzedniej edycji LM - Liverpool - a także: Napoli, Borussia Dortmund, Inter Mediolan, Ajax Amsterdam i londyńska Chelsea.

Fot. Daniel Cole / AP

