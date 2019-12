Liverpool zagra we wtorek z Red Bullem Salzburg w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Juergen Klopp tradycyjnie wziął udział w przedmeczowej konferencji prasowej. I zaskoczył dziennikarzy. Gdy jeden zapytał go o Erlinga Haalanda, ten wypalił: Niech zgadnę - jesteś z Norwegii. Podobnie miałem z Robertem Lewandowskim w Borussii Dortmund. Dziennikarze z Polski w ogóle nie słuchali, tylko pojawiali się na konferencjach prasowych, żeby zadać pytanie o Lewandowskiego. A jak nie o niego, to o Błaszczykowskiego. Życzę ci, żebyś poznał kilku innych piłkarzy, o których możemy porozmawiać - rzucił do Norwega trener Liverpoolu.

- Erling Haaland to wielki talent. Ma wielką przyszłość, ale nie jest ich jedynym mocnym punktem w drużynie Red Bulla Salzburg. Podobne pytanie mógłby mi zadać ktoś z Japonii, Korei czy Węgier - wyjaśnił Juergen Klopp. I zdradził, jak chce zatrzymać norweskiego napastnika: postaramy się odciąć go od podań i sprawić, by nie był w stanie nam zagrozić.

Mecz Red Bulla Salzburg z Liverpoolem rozpocznie się we wtorek (10.12) o godz. 18.55.

