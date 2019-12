Ancelotti nie ma ostatnio wielu powodów do zadowolenia. Drużyna jest pokłócona z prezesem Aurelio de Lautentiisem, rozczarowuje w Serie A, a media podają, że on już w środę może zostać zwolniony. – Walizka trenera zawsze jest spakowana. Nie panikuję przez to, że mogę zostać zwolniony. Nie ma sensu rozmawiać o mnie, bo piłkarze nie grają dla mnie. Najważniejszy jest wtorkowy mecz, bo jeśli osiągniemy dobry rezultat, to awansujemy do 1/8 – powiedział Włoch.

Arkadiusz Milik wraca na bardzo ważny mecz

Przed meczem z Genkiem są też pozytywy. Do kadry, wróci Arkadiusz Milik, który według ustaleń dziennika „Il Mattino”, miał nie zagrać do końca roku. – Ma się dobrze, trenował z ostatnio z zespołem. Wyzdrowiał i będzie do dyspozycji, podobnie jak Allan. Po dzisiejszym treningu zobaczymy, jaki będzie ich stan i wtedy podejmiemy ostateczną decyzję o ich występie – powiedział Ancelotti.

Polak opuścił ostatnie sześć meczów ze względu na kontuzję mięśni brzucha. W tym sezonie zagrał tylko w ośmiu meczach (sześć w Serie A, dwa w Lidze Mistrzów). Zdobył w nich pięć bramek, wszystkie na włoskich boiskach.

Początek meczu Napoli – Genk we wtorek o 18.55. Przed ostatnią kolejką fazy grupowej ligi Mistrzów, Napoli jest na drugim miejscu ze stratą jednego punktu do Liverpoolu. Piłkarze Ancelottiego muszą jednak oglądać się za siebie – tylko dwa punkty straty ma do nich Red Bull Salzburg, który zagra u siebie z „The Reds”. Genk natomiast, zajmuje ostatnie miejsce i ma tylko jeden punkt.