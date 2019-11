Liverpool - Napoli. Transmisja meczu Ligi Mistrzów w otwartym kanale! TV, stream online, na żywo, 27.11

W grupie E walka o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów jest niezwykle zażarta. W 5. kolejce fazy grupowej liderujący Liverpool zmierzy się na Anfield z Napoli. Wicemistrzowie Włoch, plasujący się na 2. miejscu, tracą do "The Reds" zaledwie punkt. Transmisję angielsko-włoskiego pojedynku obejrzymy w środę na antenach Telewizji Polskiej oraz Polsatu Sport Premium.

KERSTIN JOENSSON/AP

