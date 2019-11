kuku666 pół godziny temu Oceniono 1 raz -1

Ile można pisać o Lolku? Strzelił 4 gole, ale strzelił je ogórkom. Mając tyle okazji strzeleckich ile miał w tamtym meczu to większość przyzwoitych napastników by naklepała sporo goli.



A tutaj tyle artykułów, jakby strzelił te 4 gole co najmniej Realowi, jak 6 lat temu. Teraz strzela ogórkom, a przyjdzie do statcia z Liverpoolem, i tak jak w ostanim sezonie, będzie bicie głową w mur i brak strzałów.