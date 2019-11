Robert Lewandowski został bohaterem wtorkowego spotkania Ligi Mistrzów, w którym Bayern Monachium pokonał Crvenę zvezdę Belgrad 6:0. Polak strzelił cztery gole. Zrobił to w 14 minut i 31 sekund. Czyli najszybciej w historii rozgrywek. Ale to nie jedyny rekord, bo Lewandowski stał się też m.in. najskuteczniejszym piłkarzem Bayernu w Lidze Mistrzów - po wtorkowym meczu ma 45 goli i wyprzedza Thomasa Muellera, który ma ich 42.

Jego występ doceniła prasa na całym świecie. Też serbska, która przypomina, że wszystko mogło potoczyć się zupełnie inaczej, gdyby kilka lat temu Lewandowski zamiast do Borussii Dortmund, odszedł z Lecha właśnie do... Crvenej, która też w trakcie wtorkowego meczu pocieszała się, że mogło być gorzej. - Robert Lewandowski zmieniony w 77. minucie. To zdecydowanie najlepsze, co mogło się zdarzyć w tej połowie - napisali na Twitterze rywale Bawarczyków, których zdecydowanie ucieszyło to, że Polak nie strzeli im kolejnego gola.

Robert Lewandowski zagrał wybitnie

- Bayern, dzięki czteropakowi Lewandowskiego, jest na dobrej drodze, by stać się jedną z drużyn, które wygrały wszystkie sześć spotkań w fazie grupowej Ligi Mistrzów - przypomina też niemiecka prasa, w której czytamy, że "Polak zagrał wybitnie". - Aż szkoda, że Hansi Flick zdjął go wcześniej z boiska - żałują niemieccy dziennikarze z serwisu Sport1.de. Bayern w ostatniej kolejce fazy grupowej LM podejmie Tottenham (11 grudnia, godz. 21).