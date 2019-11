Robert Lewandowski znów zachwyca, a na jego wyczyny brakuje już określeń. Nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech. We wtorkowy wieczór polski napastnik strzelił cztery gole w 14 minut i 31 sekund. Żaden piłkarz nie zrobił tego szybciej. "LewanTORski" - to tytuł dziennika "Bild", co na polski można przetłumaczyć "LewanGOLski". Ale to nie koniec . - To był jego VIERnale - czytamy, co jest grą słów oznaczających po niemiecku cztery oraz finał. - To był szalony popis Lewandowskiego. 46 goli czyni go najskuteczniejszym piłkarzem Bayernu w Champions League - komplementuje "Bild".

Z kolei "Die Welt" przypomina legendarny już mecz Lewandowskiego przeciwko VfL Wolfsburg, w którym Polak strzelił pięć goli w dziewięć minut. - Występ Lewandowskiego przypomniał o sezonie 2015/2016, gdy potrzebował on zaledwie dziewięciu minut, by zdobyć pięć goli w wygranym przez Bayern 5:1 meczu z VfL Wolfsburg. Wówczas po wejściu na boisku między 51 a 60 minutą drogę do siatki znajdował każdy jego strzał. Tym razem bramki numer pięć nie zdobył, bo zeszedł wcześniej z murawy - czytamy.

Robert Lewandowski zagrał wybitnie

- Dzięki czteropakowi Lewandowskiego Bayern jest na dobrej drodze, by stać się jedną z drużyn, które wygrały wszystkie sześć spotkań w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Polak zagrał wybitnie. W mniej niż 15 minut zdobył 4 gole. To nowość w długiej historii rozgrywek: nikt nie dokonał tego szybciej - dodaje "Kicker". A portal Sport1.de podkreśla, że Bayern całkowicie zdominował zespół z Belgradu i tylko szkoda, że Hansi Flick zdjął Lewandowskiego wcześniej z boiska. - Jeszcze raz mógł strzelić pięć bramek, ale trener ściągnął go z murawy - żałują niemieccy dziennikarze.

