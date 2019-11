Miesiąc temu Real Madryt przegrał wyjazdowy mecz z Majorką 0:1, a gazety pisały o możliwym zwolnieniu Zinedine’a Zidane’a. Rozpoczęła się giełda nazwisk mogących go zastąpić. Przebąkiwano o Jose Mourinho. To pokazuje jak dużo może się zmienić przez kilka tygodni: „Królewscy” wyszli na mecz z nieporównywalnie lepszym rywalem i dominowali, stwarzali kolejne okazje, grali niezwykle widowiskowo, a w tym samym czasie Mourinho na Wyspach martwił się jak odrobić straty w meczu z Olympiakosem Pireus. Zidane’a nikt nie chce już zwalniać. Teraz chwali się go za cierpliwość.

Mecz najlepszy, ale niedosyt spory

Bo ci piłkarze, do których miał być tylko przyzwyczajony, znów byli jednymi z najlepszych na boisku. Marcelo grał znakomicie, Toni Kroos jak za pierwszej kadencji Zidane’a, Karim Benzema lepiej niż kiedykolwiek, a rolę Isco podkreślił na konferencji sam trener, twierdząc że był kluczem do tak udanej pierwszej połowy. - Grał na pozycji, przez którą zmieniliśmy cały system, by dodać do środka jeszcze jednego piłkarza. Isco miał grać między liniami i robił to świetnie. Rozgrywał z Edenem i Karimem. Właśnie o to nam chodziło – mówił Francuz. Poza tym, jak szalony zasuwał Fede Valverde, który rozwija się jeszcze szybciej niż biega i niedługo może zburzyć hierarchię w środku pola Realu, a już teraz przypomina bledszą wersję Claude’a Makelele.

Akcja bramkowa: najpierw kilku rywali wykiwał Eden Hazard, później dograł do Daniego Carvajala, ten przyspieszył podając Valverde, a Urugwajczyk zacentrował do Isco. Piłka odbiła się od słupka, trafiła pod nogi Benzemy, który godnie – strzałem niemal w okienko bramki – wykończył całą akcję. Tempo, jakość, pomysł, odpowiednia dramaturgia po trafieniu w słupek – niczego nie zabrakło.

I niemal do końca pierwszej połowy Real zaliczał ten egzamin (poprawkowy, po jedynce za przegrany 0:3 mecz w Paryżu) na piątkę. Wtedy PSG ostrzegło po raz pierwszy. Dość brutalnie, bo początkowo wydawało się, że za brak koncentracji „Królewscy” zapłacą rzutem karnym i czerwoną kartką dla Thibauta Courtoisa. VAR dopatrzył się jednak, że wcześniej Indrissa Gueye popchnął Marcelo, co unieważniło dalszą część akcji. Realowi się upiekło.

W drugiej połowie Real stracił dwie bramki i Edena Hazarda

Po przerwie magii było jeszcze więcej, bo na boisku pojawił się Neymar. Poszalał na początku, ale później znów przewagę miał Real. Benzema – ponownie po świetnej akcji – strzelił drugiego gola i wydawało się, że jest po meczu. I pewnie, gdyby chodziło o poprzednią wersję Realu programowanego przez Zidane’a, rzeczywiście by było. Tamten Real był wyrachowany. Gdy osiągał przewagę, potrafił „zabić mecz” – jak lubią to określać w Hiszpanii. Utrzymywał się więc przy piłce, zniechęcał rywala do gry, a skłaniał do spoglądania na tablicę i odliczania minut do ostatniego gwizdka. Czasem dołożył kolejną bramkę, czasem nie – zależało od chęci, terminarza i nastroju Cristiano Ronaldo, który albo gonił kolejne rekordy albo był chwilowo usatysfakcjonowany. Tamten Real pokonywał PSG i w fazie grupowej w sezonie 2015/2016, i w 1/8 Ligi Mistrzów sezonu 2017/2018. Umiał wydrzeć zwycięstwo w końcówce, potrafił też odwracać wynik z 0:1 na 3:1. Gdy zmuszony był się bronić, robił to skutecznie, a po drodze gola na wagę zwycięstwa strzelał rezerwowy lewy obrońca – Nacho. Mówiono wtedy, że „Królewscy” ogrywają PSG swoją dojrzałością.

W tym sezonie jeszcze jej brakuje. Notorycznie zdarzają się przestoje w grze. Zagapienia stały się normą. Z Realem Sociedad już w pierwszej akcji meczu, z PSG dopiero w końcówce. Real zwiększył przewagę, miał wszystko w swoich rękach, ale już dwie minuty później stracił kuriozalnego gola po własnych błędach. Minęły kolejne dwie minuty i z przewagi nie zostało nic, bo Pablo Sarabia wpakował piłkę w okienko. Chwilowe rozkojarzenie, może zlekceważenie rywala, poskutkowało stratą dwóch punktów i pozostawiło wszystkich z niedosytem, że mimo najlepszej gry od powrotu Zidane’a, schodząc do szatni nie wypadało się uśmiechać. – Cóż, futbol bywa okrutny – wzdychał Francuz na pomeczowej konferencji aż trzy razy.

Ale jeszcze boleśniejsza od straty bramek może okazać się strata Edena Hazarda. Akurat wtedy, gdy zgubił już brzuszek, wracał do formy i przypominał siebie z Chelsea. Gdy wyraźnie się rozpędzał, jego rodak Thomas Meuiner, brutalnie go wyhamował. Zidane rzucił w żartach, że Belg ma czas, żeby odpocząć i wrócić. Dokładnie trzy dni, bo w sobotę mecz z Deprtivo Alaves. Środowe badania pokażą czy faktycznie jest powód do śmiechu. Dopiero wtedy okaże się też jak okrutny potrafi być futbol