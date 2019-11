Robert Lewandowski skomentował swój niesamowity wyczyn

- Drużyna jest najważniejsza, ale nawet nie zastanawiałem się, co to zwycięstwo oznacza dla Bayenru. Prawda jest taka, że mogliśmy strzelić więcej goli, ale i tak dobrze się bawiliśmy - powiedział Robert Lewandowski po strzeleniu czterech goli we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Fot. Darko Vojinovic / AP