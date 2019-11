Królewscy przeważali od początku spotkania, a gola na 1:0 strzeli już w 17. minucie. Dla Karima Benzemy była to bramka numer 63. w historii jego występów w Lidze Mistrzów.

Pod koniec pierwszej połowy sędzia podyktował rzut karny dla PSG, a Thibaut Courtois ujrzał czerwoną kartkę, ale arbiter chwilkę później anulował obie decyzje. Sędzia cofnął się do akcji sprzed kilku sekund, gdy w środku pola Idrissa Gueye - jego zdaniem - sfaulował Marcelo. Decyzja sędziego była mocno kontrowersyjna.

A, że w międzyczasie Robert Lewandowski strzelił cztery gole w meczu z Crveną zvezdą Belgrad, to Polak zrównał się z Benzemą w klasyfikacji wszech czasów strzelców w LM. Ale tylko na moment. Były reprezentant Francji w 79. minucie podwyższył na 2:0 i znów przeskoczył Lewandowskiego w klasyfikacji historycznej LM.

Końcówka spotkania należała jednak do gości. W 81. minucie bramkę kontaktową zdobył Kylian Mbappe, a 120 sekund później z gola cieszył się Pablo Sarabia. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2.

W innym meczu grupy A Galatasaray zremisował 1:1 z Clubem Brugge.

Grupa A

PSG 5 meczów 13 punktów Real Madryt 5 m 8 pkt Club Brugge 5 m 3 pkt Galatasaray 5 m 2 pkt

A co się działo na innych stadionach?

Na Etihad Stadium Manchester City mierzył się z Szachtarem Donieck. Zawodnicy Pepa Guardioli długo się męczyli z Ukraińcami. Gola na 1:0 strzelili dopiero w 56. minucie, gdy Gabriel Jesus minął obrońcę, a następnie wystawił piłkę Ilkayowi Gündoganowi, który strzelił na pustą bramkę. Ale już w 69. minucie goście wyrównali, a bramkę zdobył Manor Solomon, który precyzyjnym strzałem wykończył piękną zespołową akcję.

W innym meczu grupy C Atalanta ograła Dinamo Zagrzeb po golach Luisa Muriela (z rzutu karnego) i Papu Gomeza. Zespół z Bergamo odniósł pierwszą wygraną w tym sezonie LM.

Grupa C

City 5 m 11 pkt Szachtar 5 m 6 pkt Dinamo Zagrzeb 5 m 5 pkt Atalanta 5m 4 pkt

Niesamowity mecz Tottenhamu

Minęło zaledwie 19 minut, a drużyna Jose Mourinho przegrywała 0:2. Gole dla Olympiakosu strzelali: El Arabi oraz Ruben Semedo. Tuż przed przerwą bramkę kontaktową zdobył Dele Alli. W 50. minucie bramkę zdobył Harry Kane i był remis. W 73. minucie na 3:2 podwyższył Serge Aurier. Cztery minuty później było już 4:2, a kolejną bramkę zdobył Kane.

W innym meczu tej grupy Bayern Monachium rozbił 6:0 Crvene zvezde Belgrad.

Grupa F

Bayern 5 m 15 punktów Tottenham 5 m 10 punktów Crvena zvezda 5 m 3 pkt Olympiakos 5 m 1 pkt

Piękny gol Dybali

Juventus już przed meczem był pewny awansu, ale Maurizo Sarri i tak wystawił najmocniejszy możliwy skład. Stara Dama ograła u siebie Atletico Madryt 1:0 po kapitalnej bramce Paulo Dybali. Argentyńczyk strzelał z niemal zerowego kąta z rzutu wolnego, a i tak piłka znalazła drogę do siatki. Atletico nie było w stanie odpowiedzieć. Wojciech Szczęsny nie miał zbyt wiele roboty.

Grupa D

Juventus 5 m 13 pkt Atletico Madryt 5 m 7 pkt Leverkusen 5 m 6 pkt Lokomotiw 5 m 3 pkt

Lokomotiw żegna się z Europą, ale Krychowiak znów był najlepszy. Mógł zmienić losy meczu

Nie zawsze trzeba strzelać gole, by być najlepszym piłkarzem meczu. Na takie miano w starciu z Bayerem Leverkusen zasłużył Grzegorz Krychowiak. Marne to pocieszenie, bo Lokomotiw przegrał 0:2 i stracił szanse na awans do Ligi Europy. W grupie Ligi Mistrzów znów będzie ostatni.

Komplet wyników: