Hit Ligi Mistrzów z udziałem Polaków w otwartym kanale! Telewizja Polska pokaże na swoich antenach spotkanie 5. kolejki Ligi Mistrzów między Liverpoolem i Napoli. Angielsko-włoski pojedynek zostanie rozegrany w środę, 27 listopada, a pierwszy gwizdek rozbrzmi na Anfield o godzinie 20:55 (transmisja w TVP 1, na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej). Poprzednie starcie obu zespołów - w 1. kolejce tego sezonu LM - zakończyło się pewnym zwycięstwem "Azzurrich" 2:0.

Liga Mistrzów 19/20. Mecz Liverpool - Napoli w Telewizji Polskiej! Oba zespoły wciąż walczą o awans do 1/8 finału

W rozegranej właśnie 4. serii gier wicemistrz Anglii pokonał na własnym boisku Genk 2:1. Z kolei neapolitańczycy - również przed własną publicznością - zremisowali 1:1 z Red Bull Salzburg.

Zarówno Liverpool, jak i Napoli, nie są pewne awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Po 4 kolejkach w nieco lepszej sytuacji są podopieczni Juergena Kloppa, którzy z dorobkiem 9 punktów liderują grupie E. Drużyna Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego jest druga, z punktem straty do "The Reds". Na trzecim miejscu plasuje się Red Bull Salzburg (4 punkty), a stawkę zamyka KRC Genk (1 punkt).

