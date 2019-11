Podczas meczu Atalanty z Manchesterem City doszło do niecodziennej sytuacji. W bramce drużyny Pepa Guardioli musiał stanąć Kyle Walker. Nominalny prawy obrońca musiał zastąpić Claudio Bravo, który wyleciał z boiska z czerwoną kartką, a wcześniej zastąpił kontuzjowanego Edersona. City nie miało już na ławce bramkarza, więc do gry wkroczył Walker.

Gola nie wpuścił, a jedna z jego interwencji była komiczna. Obrońca City złapał piłkę po jednej z akcji, chciał wznowić grę, ale Benjamin Mendy pokazał mu, żeby rzucił się na murawę i grał na czas. Cała sytuacja wygląda komicznie, a zachowanie Walkera już obiegło światowe media.

Manchester City zremisował na wyjeździe z Atalantą Bergamo 1:1 i wciąż nie jest pewny awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Zespół Pepa Guardioli jest jednak liderem grupy C i ma pięć punktów przewagi nad drugim Szachtarem Donieck i trzecim Dinamem Zagrzeb. Do końca fazy grupowej zostały dwie kolejki.

