niktalboktos godzinę temu 0

Czytając komentarze i relacje z meczu Realu mozna zrozumiec z jaką presją wiąże sie gra w takim klubie. Gdy Real remisuje na wyjeździe powiedzmy to wszyscy sie znęcają nad złą grą, brakiem strzałów i zł;ą strategią itd. Gdy wygra 6-0 to specjalnie nikogo to nie dziwi i traktuje się to jako cos normalnego. Chłopaki sie napocą, namęczą, strzelą 6 goli i zero z tyłu a dla wszystkich to tylko normalka. A jak slabszy dzien to panuje ogólne krytykanctwo i wieszczenie upadku klubu niemal. Takze cisnienie w glowach pilkarzy musi byc i pewnie nei kazdy to wytrzymuje.