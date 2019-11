W 34. minucie byliśmy świadkami surrealistycznej akcji Tottenhamu. Anglicy ruszyli z kontrą, a Harry Kane uderzył piłką w słupek. Po chwili do piłki dopadł Koreańczyk Son, ale jego strzał został zablokowany przez obrońców. Piłka trafiła pod nogi Danny'ego Rose'a, który zagrał na lewo do Allego, a ten bardzo mocno dośrodkował do Sona, który z metra... trafił w poprzeczkę. Piłka spadła jednak na piąty metr i tam wreszcie dobił ją Lo Celso.

To pierwszy gol Lo Celso od czasu transferu do północnego Londynu. 23-latek zagrał dotychczas tylko sześć razy w barwach Tottenhamu.

W 57. minucie spotkania Son zdobył drugą bramkę dla Tottenhamu. Na 3:0 w 61. minucie również podwyższył Koreańczyk.