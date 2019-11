Napoli niespodziewanie zremisowało z Red Bullem Salzburg na własnym stadionie 1:1. W pierwszej połowie gospodarze mieli przynajmniej kilka świetnych szans na gola, ale byli bardzo nieskuteczni. Mylił się Piotr Zieliński, mylił się Lorenzo Insigne czy Fabian Ruiz. Polski pomocnik miał dwie dobre szanse na gola po uderzeniach z dystansu, ale dwukrotnie przestrzelił. Po jednej z takich sytuacji podpowiedzi udzielił mu Szymon Marciniak, najlepszy polski sędzia międzynarodowy.

- Mniej siły, więcej precyzji - powiedział Marciniak do Zielińskiego. - Przebiegałem obok Szymona Marciniaka i powiedział, że przy strzale było za dużo siły. Niestety, tak wyszło. Szkoda, że nic nie wpadło - przyznał po meczu Piotr Zieliński w rozmowie z Bożydarem Iwanowem z Polsatu Sport.

Napoli już we wtorek mogło cieszyć się z awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, ale nie wykorzystało szansy. Gole we wtorkowy wieczór strzelali: Erling Braut Haaland i Hirving Lozano. Całe spotkanie w brawach Napoli rozegrał Piotr Zieliński, Arkadiusz Milik wszedł na murawę w 73. minucie. - Myślę, że zagraliśmy dobre spotkanie. Zabrakło szczęścia i konkretów z przodu, bo wypracowaliśmy sobie dużo sytuacji. Trzeba było zachować więcej spokoju - ocenił Zieliński.

Napoli po czterech meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów ma osiem punktów i jest wiceliderem grupy E. Liderem jest Liverpool, który we wtorek wygrał 2:1 z Genkiem. Zespół Juergena Kloppa ma dziewięć punktów. Red Bull Salzburg jest trzeci, ma cztery punkty. Genk ma jeden punkt i jest ostatni.

