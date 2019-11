- Najlepszy obecnie bramkarz na świecie siedział u mnie [Alisson w AS Romie] na ławce, a najlepszy bramkarz w historii siedzi u mnie na ławce obecnie [Gianluigi Buffon w Juventusie]. To oznacza, że jestem najlepszym bramkarzem na świecie i w historii - żartował we wrześniu Wojciech Szczęsny, który spotkał się z dziennikarzami przed meczami ze Słowenią (0:2) i Austrią (0:0).

Szczęsny wskazał trzech najlepszych bramkarzy na świecie. "Nigdy nie powiedziałem, że jestem najlepszy"

Wspomniane słowa Szczęsnego cytowało wiele zagranicznych portali internetowych, z których nie wszystkie potraktowały je w kategoriach żartu. Z tej okazji, przed środowym meczem Juventusu z Lokomotiwem Moskwa, dziennikarze zapytali reprezentanta Polski, czy rzeczywiście uważa się za najlepszego bramkarza świata. - Nigdy nie powiedziałem, że jestem najlepszy. Jestem zawodnikiem jednej z najlepszych drużyn w Europie, dlatego czuję się mocny, ale nie chcę oceniać sam siebie - przyznał 29-latek.

I dodał po chwili, poproszony o wymienienie trzech najlepszych bramkarzy świata: Trudno wybrać, bo dobrych bramkarzy jest wielu. Ale powiem, że Alisson, Marc-Andre ter Stegen i Jan Oblak.

Podczas przedmeczowej konferencji prasowej Szczęsny odniósł się też do rywalizacji z występującym w Lokomotiwie Grzegorzem Krychowiakiem, będącym jednym z jego najbliższych przyjaciół. - Znamy się od 2004 roku. Jako 14-latkowie graliśmy w juniorskiej kadrze na naprawdę złych boiskach, a teraz rywalizujemy w Lidze Mistrzów. To dla nas piękna historia. Nie mogę się doczekać, aż znowu go pokonam - przyznał bramkarz mistrzów Włoch.