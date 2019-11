Juventus zagra w środę na wyjeździe z Lokomotiwem Moskwa w czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zespół Maurizio Sarriego jest liderem grupy D, ma siedem punktów i jeżeli wygra, to zapewni sobie awans do fazy pucharowej. Nic więc dziwnego, że nastroje wśród piłkarzy są dobre, a świetnie obrazuje to zdjęcie Alexa Sandro, Danilo, Cristiano Ronaldo i... Wojciecha Szczęsnego.

REKLAMA

Alex Sandro, Danilo, Cristiano Ronaldo i Wojciech Szczęsny Juventus/Twitter

Fenomenalna parada Wojciecha Szczęsnego [WIDEO]

Wojciech Szczęsny jest w tym sezonie pewnym punktem w drużynie mistrza Włoch. Polak zagrał w 10 meczach, wpuścił 9 goli i aż czterokrotnie zachował czyste konto. W meczu z Lokomotiwem ma zagrać w pierwszym składzie. Początek spotkania o godz. 18.55.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl