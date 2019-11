Po dołączeniu do Lokomotiwu Moskwa Grzegorz Krychowiak szybko stał się centralną postacią drużyny Jurija Siomina. Reprezentant Polski notuje najlepszy sezon karierze, o czym najlepiej świadczą jego strzeleckie statystyki. W 17 meczach (liga i puchary) pomocnik trafiał do siatki sześciokrotnie i dołożył do tego trzy asysty.

REKLAMA

Grzegorz Krychowiak w "Wilkowicz. Sam na Sam": Wiem: nie grałem w PSG bo moda mnie odciąga od piłki. A Celia kieruje moją karierą i wybrała Paryż dla sklepów

Grzegorz Krychowiak porównany do Leo Messiego. Dmitrij Czeryszew komplementuje formę Polaka

Boiskowe poczynania Krychowiaka ocenił na łamach "Przeglądu Sportowego" Dmitrij Czeryszew. Były reprezentant Rosji miał okazję pracować z polskim pomocnikiem w trakcie sezonu 2015-2016, gdy pełnił funkcję asystenta trenera w Sevilli: "Ma swój moment. Strzela gole, to dobre dla niego. Daje mu to pewność siebie i zaufanie trenera, a to jest najważniejsze. Dawniej też był niezwykle ważną postacią w drużynie, ale gdy graliśmy na przykład z Barceloną, to mówiliśmy mu «Gregor, musisz skupić się na destrukcji». I pracował w linii defensywnej" - stwierdził Czeryszew.

"Świetnie wkomponował się do Lokomotiwu. Nauczył się robić to, czego oczekuje od niego trener Siomin, zrozumiał, dlaczego drużyna gra w taki sposób. Dla swojego zespołu nie jest ważny, ale megaważny. Każdy trener chce mieć kogoś, kto potrafi i atakować, i bronić. Można powiedzieć, że dla Lokomotiwu jest jak Messi dla Barcelony" - dodał Rosjanin.

Czeryszew został też zapytany o innego Polaka w kadrze Lokomotiwu - Macieja Rybusa: To kompletny zawodnik. Prezentuje dużą klasę. Potrafi być indywidualistą, gdy trzeba grać piłką, ale przede wszystkim pracuje dla drużyny. Bardzo mi się podoba. Pamiętam go z czasów, gdy występował w Achmacie Grozny [...], a ja prowadziłem Wołgę Niżny Nowogród. Muszę przyznać, że sprawiał nam sporo problemów - ocenił Czeryszew.

W środę, w ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów, Lokomotiw zagra na własnym stadionie z Juventusem. Poprzedni mecz obu drużyn zakończył się zwycięstwem "Starej Damy" 2:1.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE