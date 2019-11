andywoo 2 godziny temu Oceniono 2 razy 0

Niestety Kovac zniszczył tą drużynę, gra w poprzek boiska, przewidywalność, zero zrywów, Lewy musi dryblować, choć tego nie umie, bez polotu, bez werwy, dramat. Guardiola przynajmniej odmienił ten zespół tak, że wszyscy się ich bali, teraz BM to gra jak polski ligowiec, tyle, że mają o 10 klas lepszych zawodników. Tu trzeba trenera, który totalnie zmieni styl gry, inaczej ustawi taktykę, wymusi granie presją, do przodu, szybko, by zaskakiwać pozycjami i móc robić dziury, w których wykorzystać należy talent Lewego. Inaczej kicha.