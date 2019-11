glencok godzinę temu Oceniono 5 razy 5

Można się spierać teraz czy żółta i w efekcie czerwona za rękę była słuszna, czy może ręka była nastrzelona. Kartka za faul była ewidentna i sędzia dobrze zrobił ze puścił przywilej i kartkę pokazał po akcji. Ogólnie dobra decyzja i sposób w jaki puścił ten przywilej.

Inna sprawa jest taka że jak ostatnio oglądałem puchar świata w rugby to tam też sędziowie podejmowali różne decyzje, ale nie było żadnego machania rękowma przez zawodników, kłótni z sędziami, doskakiwania do sędziego, czy dyskusji z sędzią technicznym. W piłce to jest żenada, tam tylko kilka słów do kapitana i tyle, zawodnicy skupieni na grze a nie na pajacowaniu.