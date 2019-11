Pierwsza połowa to szalone tempo i mnóstwo niewykorzystanych szans ze strony Napoli. Mylił się Piotr Zieliński, mylił się Lorenzo Insigne czy Fabian Ruiz. Polski pomocnik miał dwie dobre szanse na gola po uderzeniach z dystansu, ale dwukrotnie przestrzelił. Gospodarze prowadzili grę atakowali, ale byli bardzo nieskuteczni. Co innego goście z Salzburga, którzy w swoich atakach byli oszczędni, a gola strzelili już w 11. minucie. Sędzia Szymon Marciniak podyktował rzut karny, a tego na gola zamienił rewelacyjny Erling Braut Haaland. Dla 19-latka było to już siódme trafienie w czwartym meczu tej edycji Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Tak Arkadiusz Milik wyprzedził Zbigniewa Bońka [WIDEO]

Napoli przegrywało i marnowało kolejne okazje. I tak aż do 44. minuty, kiedy Hirving Lozano przeprowadził indywidualną akcje, uderzył, a piłka wpadła do siatki tuż obok bezradnego Carlosa Miguela Coronela. W końcówce pierwszej połowy swoją szansę mieli jeszcze piłkarze z Salzburga, ale jej nie wykorzystali i na przerwę schodzili z wynikiem 1:1.

Druga połowa już tak energiczna nie była. Napoli miało dużą przewagę, atakowało, ale znów najczęściej strzelało obok bramki. Skuteczność poprawić miał Arkadiusz Milik, Polak wszedł na murawę w 73. minucie za Driesa Mertensa, ale nie miał ani jednej sytuacji na gola. Piotr Zieliński rozegrał całe spotkanie. W pierwszej połowie dostał żółtą kartkę.

Napoli po czterech meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów ma osiem punktów i jest wiceliderem grupy E. Liderem jest Liverpool, który we wtorek wygrał 2:1 z Genkiem. Zespół Juergena Kloppa ma dziewięć punktów. Red Bull Salzburg jest trzeci, ma cztery punkty. Genk ma jeden punkt i jest ostatni.