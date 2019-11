Sensacja w Lidze Mistrzów! Barcelona straciła punkty na Camp Nou

Slavia Praga odważnie rozpoczęła spotkanie. Po pierwszym meczu, gdy Barcelona z dużymi problemami pokonała Czechów 2:1, wielu ekspertów spodziewało się, że może dojść do niespodzianki. Czeski zespół od początku spotkania potwierdzał ich przypuszczenia, nie ustępując "Dumie Katalonii" poziomem i swobodą gry.

Piłkarze Slavii z łatwością wychodzi spod pressingu Barcelony. Wiele pracy w pierwszych dwudziestu minutach miał ter Stegen, choć żadna płka nie miała prawa go zaskoczyć. Z drugiej strony boiska Kolar znakomicie wychodził z bramki, by przecinać prostopadłe piłki zagrywane do Semedo. W 35. minucie kapitalnym rajdem popisał się Messi, gdy otrzymał podanie na własnej połowie, przebiegł z nią niemal pół boiska i oddał strzał z linii pola karnego. Piłka trafiła jednak jedynie w poprzeczkę. Tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę znakomitą okazję miał Boril, który dobił strzał Stanciu. Niestety, był na pozycji spalonej i sędzia nie mógł uznać bramki.

W 59. minucie na prowadzenie mogła wyjść Barcelona. Messi otrzymał świetne podanie, wyłożył piłkę do pustej bramki Vidalowi. Sędzia jednak trafienia nie uznał, bo Argentyńczyk był na centymetrowym spalonym. W 77. minucie jeszcze lepszą okazję miał Messi po fantastycznym podaniu Fatiego. Kapitalną interwencją popisał się jednak Kolar, który został zdecydowanym bohaterem spotkania. Piłkarze Slavii mieli swoje okazje, jednak po przerwie nie byli w stanie realnie zagrozić bramce ter Stegena.

Sensacyjny remis w tym spotkaniu oznacza, że Barcelona w czterech meczach zdobyła 8 punktów i jest liderem grupy F. Slavia zajmuje ostatnie z dwoma punktami. O 21:00 rozpocznie się drugi mecz tej grupy, między Interem Mediolan i Borussią Dortmund.