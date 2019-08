Wichniarek: W ataku Legii musi zagrać Niezgoda albo Carlitos. Chyba, że Vuković chce grać na 0:0

REKLAMA

Ajax Amsterdam wyeliminował APOEL Nikozja, Club Brugge poradził sobie z LASK Linz, a Slavia Praga okazała się lepsza od CFR Cluj - te trzy zespoły uzupełniły stawkę 32 drużyn, które będą rywalizować w fazie grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Tym samym poznaliśmy ostateczny podział klubów na koszyki przed czwartkowym losowaniem fazy grupowej. Początek o godz. 18:00.

Podział na koszyki Ligi Mistrzów:

1. koszyk: Liverpool (zwycięzca Ligi Mistrzów), Chelsea (zwycięzca Ligi Europy), Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Monachium, PSG, Zenit

2. koszyk: Real Madryt, Atletico, Borussia Dortmund, Napoli, Szachtar Donieck, Tottenham, Ajax, Benfica

3. koszyk: Olympique Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg, Olympiakos, Club Brugge, Valencia, Inter Mediolan, Dinamo Zagrzeb

4. koszyk: Lokomotiw Moskwa, Genk, Galatasaray, RB Lipsk, Slavia Praga, Crvena Zvezda, Atalanta, Lille

Taki podział do koszyki oznacza, że już w fazie grupowej może dojść do wielkich starć. Należy jednak pamiętać, że zespoły z jednego kraju nie mogą rywalizować ze sobą w grupie. Tworząc "grupę śmierci", mogłyby mierzyć się ze sobą np. Liverpool, Real Madryt, Inter Mediolan i RB Lipsk, co z pewnością zapewniłoby kibicom ogromną dawkę emocji jeszcze jesienią.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl