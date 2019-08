Olympiakos, Crvena Zvezda i Dinamo Zagrzeb - te trzy zespoły zagwarantowały sobie awans do Ligi Mistrzów we wtorek. W środę o trzy ostatnie miejsca powalczą kolejne zespoły: Slavia Praga z CFR Cluj (1:0 w pierwszym meczu), Ajax z APOEL-em (0:0) i Club Brugge z LASK Linz (1:0). Po tych spotkaniach poznamy ostateczny podział na koszyki, ale można go podać z dużym prawdopodobieństwem już teraz - tak będzie wyglądał, jeśli w środę do LM awansują faworyci.

Prawdopodobny podział na koszyki Ligi Mistrzów:

1. koszyk: Liverpool (zwycięzca Ligi Mistrzów), Chelsea (zwycięzca Ligi Europy), Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Monachium, PSG, Zenit

2. koszyk: Real Madryt, Atletico, Borussia Dortmund, Napoli, Szachtar Donieck, Tottenham, Ajax* (jeśli awansuje), Benfica

3. koszyk: Olympique Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg, Olympiakos, Club Brugge*, Valencia, Inter Mediolan, Dinamo Zagrzeb

4. koszyk: Lokomotiw Moskwa, Genk, Galatasaray, RB Lipsk, Slavia Praga*, Crvena Zvezda, Atalanta, Lille

Ewentualna porażka Ajaksu sprawi, że do drugiego koszyka przesunięty zostanie Lyon, a do trzeciego Lokomotiw. Jeśli odpadną zarówno Ajax, jak i Club Brugge, to w drugim koszyku zobaczymy Lyon i Bayer, za to w trzecim Lokomotiw oraz APOEL.

Już w fazie grupowej możemy zobaczyć wielkie hity. Bardzo ciekawie może zapowiadać się grupa z Realem Madryt, który zagra z jednym z siedmiu zespołów z pierwszego koszyka (na pewno nie będzie to Barcelona, gdyż nie można grać z klubem z tego samego kraju). Losowanie zaplanowano na czwartek na godzinę 18:00.