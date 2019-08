admal16 24 minuty temu 0

Śmieszy mnie to, jak jeden mecz może zmienić całą opinię o sezonie. W całym sezonie 18/19 Messi zanotował 51 bramek i 19 asyst w 50 spotkaniach. Najwięcej również udanych dryblingów, wykreowanych sytuacji, golów z rzutów wolnych, najwięcej nagród zawodnika meczu, itd. itp.. Przed rewanżem z Liverpoolem nikt rozumny nie powiedziałby nawet złego słowa o tym sezonie, a mecz w którym on stwarza kolegom ok. czterech sytuacji do zdobycia bramki a defensywa robi dziecinne błędy zmienia tak nagle opinię tylu osób. Chociaż pewnie są to argumenty których oni po prostu szukają. Całe szczęście Virgil Van Dijk nie jest zaślepiony i sam mówił: "To Messi jest najlepszym piłkarzem świata i powinien zdobyć Złotą Piłkę. Nie myślę teraz o tej nagrodzie. Jeśli ją zdobędę, oczywiście ją przyjmę. Messi jest jednak najlepszy, bez względu na to, czy gra w finale, czy nie."