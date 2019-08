Dani Olmo to jedna z największych gwiazd niedawnych mistrzostw Europy do lat 21. Wraz z kolegami z reprezentacji Hiszpanii wygrał ten turniej, a jego ojciec już od jakiegoś czasu zapowiadał, że piłkarz zamierza zamienić Dinamo Zagrzeb na większy klub - wszystko wskazuje na to, że będzie to Ajax Amsterdam. Mistrzowie Holandii dogadali się z mistrzami Chorwacji i zapłacą za Olmo 22 miliony euro. Dodatkowo Dinamo dostanie aż 40 procent z przyszłej kwoty transferowej. Sam piłkarz ma podpisać kontrakt ważny do 2024 roku.

REKLAMA

21-letni Dani Olmo trafił do Dinama w 2014 roku po tym, jak odszedł z młodzieżowej ekipy FC Barcelony. Jak pisał niedawno kataloński "Sport" Olmo może niespodziewanie zagrać w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii we wrześniowych spotkaniach eliminacji Euro 2020 z Rumunią oraz Wyspami Owczymi. Selekcjoner Roberto Moreno poda listę powołanych 30 sierpnia. W tym sezonie Olmo w czterech meczach strzelił cztery gole i zaliczył trzy asysty. Łącznie w Dinamie rozegrał 106 spotkań, w których zdobył 30 bramek i zaliczył 24 asysty.

Dani Olmo zostanie ósmym wzmocnieniem Ajaksu

To już ósmy transfer Ajaksu w letnim oknie transferowym. Zespół walczący o awans do Ligi Mistrzów wzmocnili już Quincy Promes, Edson Alvarez, Razvan Marin, Lisandro Martinez, Kik Pierie, Kjell Scherpen i Bruno Varela. Z zespołu odeszli za to m.in. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Lasse Schoene, Maximilian Woeber, Daley Sinkgraven czy Rasmus Kristensten.