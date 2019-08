Milik i jego najlepsze akcje w Napoli w minionym sezonie

REKLAMA

Ajax Amsterdam w meczu rewanżowym 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów pokonał na własnym stadionie PAOK Saloniki 3:2 i awansował do decydującej fazy kwalifikacji. Mistrzowie Holandii wykorzystali w tym spotkaniu dwa z trzech podyktowanych rzutów karnych. Nie ma jednak wątpliwości, że wszystkie trzy "jedenastki" zespołowi prowadzonemu przez Erika ten Haga się należały.

"UEFA, to jest przekręt!"

W greckich mediach nie brakuje jednak ostrych słów pod adresem UEFA z powodu decyzji podejmowanych przez sędziego spotkania, Craiga Pawsona. Na czołówce portalu sdna.com znalazł się nagłówek "UEFA, to jest przekręt!". - To, co wydarzyło się w Amsterdamie jest oszustwem. To jest skandal - napisali dziennikarze portalu, po czym wypisali listę błędów popełnionych przez głównego arbitra, które ich zdaniem miały miejsce.

Krok dalej posunęli się dziennikarze "Metrosportu", którzy na okładce umieścili napis "UEFA MAFIA". Ich zdaniem PAOK był gotowy, by dokonać rzeczy historycznych. - To jednak nie było w planach Craiga Pawsona - podkreślają dziennikarze. Zgadzają się z nimi także redaktorzy "Forzy" i "La Gazzetta dello Sport", którzy również twierdzą piłkarze Ajaksu mogli liczyć na pomoc ze strony głównego sędziego spotkania.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE