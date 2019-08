Ajax, nawet pomimo sprzedaży Matthijsa de Ligta do Juventusu i Frenkiego de Jonga do Barcelony, był zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu. Nawet objął prowadzenie już w 10. minucie, kiedy Hakim Ziyech dośrodkował w pole karne, ale nikt nie zdołał dotknąć piłki, co zmyliło bramkarza gospodarzy.

PAOK jeszcze przed przerwą zdołał odpowiedzieć dwoma trafieniami. Najpierw na listę strzelców wpisał się Chuba Akpom, wychowanek Arsenalu. W 39. minucie na 2:1 bramkę głową zdobył Leo Matos, który wykorzystał precyzyjne dośrodkowanie Diego Biseswara.

W 57. minucie do remisu doprowadził 35-letni Klaas-Jan Huntelaar. Holenderski napastnik wykorzystał błąd obrońców i z bliskiej odległości pokonał bramkarza. Później nie padła już żadna bramka w tym meczu. Na ławce rezerwowych całe spotkanie przesiedział napastnik PAOK Saloniki, Karol Świderski.

Rewanż odbędzie się 13 sierpnia. Każdy inny rezultat, niż wygrana półfinalisty zeszłego sezonu Ligi Mistrzów, będzie sensacją.