Ajax Amsterdam to mistrz Holandii i półfinalista ostatniej edycji Champions League. Do kolejnej fazy grupowej musi przebijać się jednak przez eliminacje. W III rundzie najpierw czeka go dwumecz z PAOK Saloniki, którego piłkarzem jest Karol Świderski. Jeśli poradzi sobie z drużyną Polaka, o awans do elity zagra z mistrzem Azerbejdżanu (Karabach Agdam) albo Cypru (APEOL Nikozja)

REKLAMA

Eliminacje Ligi Mistrzów: zostało trzech Polaków

Poza Świderskim w eliminacjach gra jeszcze dwóch polskich piłkarzy. Damian Kądzior i jego Dinamo Zagrzeb, które powalczy z Mariborem albo Rosenborgiem, jeśli wcześniej - w III rundzie - wyeliminuje Ferencvaros. I Tomasz Kędziora, którego Dynamo Kijów w przypadku wyeliminowania Club Brugge spotka się z lepszym z pary FC Basel - LASK Linz. Pierwsze mecze IV rundy obędą się 20 i 21 sierpnia. Rewanże - tydzień później. Ligi Mistrzów broni Liverpool, który w czerwcu na stadionie Wanda Metropolitano w Madrycie pokonał 2:0 Tottenham.

Rozmowa z Jerzym Dudkiem o Liverpoolu, którą przeprowadziliśmy tuż przed finałem tegorocznej Ligi Mistrzów, w poniższym materiale wideo:

Pary IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów

Ścieżka mistrzowska:

Dinamo Zagrzeb/Ferencvaros - Maribor/Rosenborg

Cluj/Celtic - Slavia Praga

Young Boys Berno - Crvena Zvezda/FC Kopenhaga

APOEL/Karabach - PAOK/Ajax

Ścieżka ligowa:

Basel/LASK - Club Brugge/Dynamo Kijów

Basaksehir/Olympiakos - Krasnodar/Porto