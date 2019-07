fachowiec.1 14 minut temu 0

Problem nie dotyczy wyłacznie piasta lecz całej naszej pseudo ekstraklasy. Od czasów Wisły Kasperczaka i przebłysków kolejorza z trenerem Bakero na naszych boiskach panuje sama "padaka". Njagorsze jest, że my kibice dajemy się nabrać na tą pseudo piłkę, chodzimy na mecze, wk...amy się a później podniecamy na różnych forach napędzając nieświadomie ten polski nieudolny "sport narodowy". A może właśnie należy zamilczeć i odlać się na tą parodię piłki nożnej która może wtedy sama zniknie z naszych świadomości jak kiedyś bardzo popularne sporty typu judo, boks itp. Jeśli piłkarze którzy nazywają się zawodowcami lecą z nami w ch...a i w przedbiegach kładą najważniejsze mecze sezonu to może czas odwzajemnić swoje uczucia i zaprzestać oglądać, opisywać, rozmawiać i spuszczać się nad czymś co jest tak marne. Pseudo ekstra k-asa już dawno powinna przeobrazić się w stan półamatorski jak ma to miejsce w luksemburgu czy na gibraltarze. Wtedy nawet przegrana 1-2 bedzie cieszyć