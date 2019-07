Była 81. minuta meczu w Gliwicach, kiedy we własnym polu karnym bezsensownie faulował Frantisek Plach. Bramkarz Piasta Gliwice, w kompletnie niegroźnej sytuacji, uderzył w głowę Nemanję Milicia. Chwilę później rzut karny na gola pewnie zamienił Hervaine Moukam. Był to pierwszy celny strzał bezradnego w tym meczu BATE. Do drugiego doszło kilka chwil później, gdy z rzutu wolnego dośrodkował Igo Staszewicz, a gola głową strzelił Zakhar Wołkow. W 300 sekund BATE oddało dwa celne strzały i zdobyło dwie bramki, które zabiły marzenia Piasta o grze w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Teraz gliwiczanie będą grać w kwalifikacjach Ligi Europy, gdzie poznali już rywala.

Zbigniew Boniek skomentował porażkę Piasta

Porażkę Piasta Gliwice w środowym spotkaniu z BATE skomentował m.in. Zbigniew Boniek, który dodał kontrowersyjny wpis na Twitterze. - Dwaj "polscy" piłkarze (Felix i bramkarz) robią dwa nieprawdopodobnie głupie faule - napisał prezes PZPN.

- Zobacz, jak sprokurował rzut wolny Felix. Szkoda słów, szkoda Piasta, szkoda nerwów - dodał, odpowiadając na wpis Bogusława Leśnodorskiego, byłego prezesa Legii Warszawa.

Duże kontrowersje wśród kibiców wywołało to, że Boniek podkreślił pochodzenie Placha i Felixa w ironiczny sposób pisząc o nich ""polscy" piłkarze". - Ale na co to podkreślać, że nie są z Polski? Pewnie do narracji prezesa będzie jak znalazł. Gdyby utrzymali wynik z pierwszej połowy byłby tweet z truskawką, kciukiem w górę i tysiącem polskich flag - odpowiadali kibice.