Obiektywnie trzeba stwierdzić, że bez pomocy piłkarzy Piasta BATE by nie awansowało dalej. To jakieś zaprzyjaźnione kluby?

Śmieszą mnie te argumenty o braku doświadczenia Piasta. Piast gra w pucharach co 3 lata, odpada w pierwszej rundzie to niby jak ma zdobyć to doświadczenie?