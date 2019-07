- To nie był wyśmienity mecz w naszym wykonaniu, popełniliśmy sporo prostych błędów, ale ostatecznie to my zagramy w kolejnej fazie kwalifikacji - powiedział Aleksiej Baga, trener BATE Borysów, które w środę wygrało 2:1 z Piastem Gliwice, wyrzucając mistrza Polski z walki o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

GRZEGORZ CELEJEWSKI