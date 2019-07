Ajax rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu. Mistrzowie Holandii na początku sierpnia zagrają w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i będą musieli pokonać dwóch rywali, by awansować do fazy grupowej. To nie podoba się van der Sarowi - legendzie holenderskiego futbolu i dyrektorowi Ajaksu - który uważa, że klub powinien mieć pewne miejsce w fazie grupowej, zwłaszcza wobec znakomitego poprzedniego sezonu (awans do półfinału LM po pokonaniu m.in. Realu Madryt i Juventusu).

Ajax jest niezadowolony z braku pewnej gry w Lidze Mistrzów

- Powtórzenie tego sukcesu będzie ekstremalnie trudne. To jednak nieco niesprawiedliwe, że mimo awansu do półfinału LM, wygrania ligi holenderskiej i pucharu, nie gramy w fazie grupowej LM, a grają tam zespoły, które zajęły czwarte miejsca w jednej z czterech czołowych lig europejskich - powiedział van der Sar. Zagwarantowaną grę w LM mają czołowe cztery drużyny z Anglii, Hiszpanii, Niemiec i Włoch.

- Czołowe kluby ze średnich lig, takich jak Celtic, FC Kopenhaga czy Ajax, nie powinny zależeć tylko od rankingu krajowego, ale również powinny być nagradzane za swoje własne występy w Europie - dodał van der Sar.

Na to samo uwagę zwrócił niedawno prezydent UEFA Aleksander Ceferin. - Chcielibyśmy "chronić" takie zespoły jak Ajax czy Monaco i Leicester z poprzednich sezonów. Holendrzy grali w półfinale ostatniej Ligi Mistrzów, a teraz będą musieli sprzedać najważniejszych piłkarzy m.in. dlatego, że nie są pewni miejsce w kolejnej edycji. Musimy zastanowić się nad tym projektem, by nie "chronić" zbyt wielu klubów i nie stworzyć zbyt zamkniętych rozgrywek, jednak części drużyn na pewno by się to należało - powiedział Ceferin w rozmowie z "Timesem".