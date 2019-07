Przed tygodniem Piast Gliwice nieźle zaprezentował się w Borysowie, remisując z miejscowym BATE 1:1. Rewanżowe spotkanie I rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostanie rozegrane 17 lipca na Stadionie Miejskim w Gliwicach.

Alyaksey Baga przed meczem Piast-BATE: "Odpadnięcie z europejskim pucharów nie będzie końcem życia"

Trener białoruskiego zespołu Alyaksey Baga jest przekonany o sile swojego zespołu, choć jednocześnie stara się tonować przedmeczowe nastroje: - Trudno wskazać faworyta tego pojedynku, gdyż składa się na to wiele czynników. Co prawda Piast zdołał strzelić bramkę na naszym stadionie, jednak to mój zespół jest bardziej doświadczony - powiedział Baga podczas przedmeczowej konferencji.

W sobotę Piast przegrał w meczu o Superpuchar Polski z Lechią Gdańsk 1:3. BATE z kolei tego dnia wygrało swoje spotkanie ligowe z Tarpiedą-BiełAZ Żodzino 4:1. - Wiemy, że Piast przegrał mecz o Superpuchar Polski, ale nie zagrał w najmocniejszym składzie [...]. Nasze nastroje przed meczem ligowym nie były takie złe. Jednak pewna wygrana dodatkowe je poprawiła - stwierdził szkoleniowiec BATE.

- Odpadnięcie z europejskim pucharów nie będzie przecież końcem życia - dodał Baga.