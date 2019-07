- Źle się zachowałem i chciałem wszystkich przeprosić. To nie była złość skierowana do trenera, a do samego siebie, że zagrałem słaby mecz. Nie powinienem tak reagować i po czasie to sobie uświadomiłem. Nie chciałbym, żeby myślano o mnie źle. To była typowo sportowa złość - powiedział Patryk Dziczek w specjalnym komunikacie skierowanym do kibiców Piasta Gliwice.

Dziczek zagrał słaby mecz

W drugiej połowie bardzo szybko żółtą kartkę zobaczył Patryk Dziczek. Po kilku minutach popełnił drugi faul, ale sędzia prowadzący spotkanie nie zdecydował się na pokazanie drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartki. Piłkarz Piasta jednak długo na boisku nie pozostał, gdyż zmienić go postanowił Waldemar Fornalik. Pomocnik nie ukrywał swoich nerwów, nie podając ręki szkoleniowcowi i kopiąc jeden z bidonów stojących przy linii bocznej. Trener szybko postanowił sprowadzić go na ziemię.

Piast Gliwice w środę niespodziewanie zremisował z BATE Borysów (1:1) w pierwszym meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Jedyną bramkę dla gliwiczan zdobył Piotr Parzyszek. BATE kończyło spotkanie grając w "dziesiątkę", jednak zespół Waldemara Fornalika nie zdołał wykorzystać przewagi.