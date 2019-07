W środę Piast Gliwicezremisował na wyjeździe 1:1 z BATE Borysów w pierwszym meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W pierwszej połowie gola dla mistrza Polski strzelił Piotr Parzyszek, po przerwie do remisu doprowadził Stanisłau Drahun.

Grali potencjalni rywale Piasta Gliwice

W środę swoje mecze rozegrali też potencjalni rywale zespołu Waldemara Fornalika w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów lub Ligi Europy. Jeśli Piast wyeliminuje BATE, to w kolejnej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą pary Linfield - Rosenborg. W pierwszym meczu rozegranym w Irlandii Północnej lepsza okazała się drużyna z Norwegii, która wygrała 2:0 po golach Mike Jensena i Alexandra Soderlunda.

Jeśli zespół Fornalika jednak odpadnie, to spadnie do eliminacji Ligi Europy. Tam zagra z przegranym z pary Dundalk - Riga FC. W środę, w pierwszym meczu rozegranym w Irlandii, padł bezbramkowy remis, co jest niespodziewanym wynikiem: faworytem był Dundalk, znany polskim kibicom z meczów eliminacji Ligi Mistrzów przeciwko Legii Warszawa.

Błysk Świerczoka

W środowych meczach eliminacji Ligi Mistrzów błysnął Jakub Świerczok. Polski napastnik strzelił gola w wyjazdowym meczu z Ferencvaros, jednak jego Łudogorec Razgrad przegrał na Węgrzech 1:2. Rewanżowe mecze eliminacji Ligi Mistrzów odbędą się we wtorek i środę.

W czwartek eliminacje Ligi Europy rozpoczną zaś Cracovia i Legia Warszawa. "Pasy" zagrają na wyjeździe ze słowacką Dunajską Stredą, a warszawiacy na Girbaltarze zmierzą się z Europą FC. Początek obu meczów o godz. 20.30. Relacja na żywo na Sport.pl.