spectator_zm 2 godziny temu

Bardzo chciałbym, by wreszcie nowy mistrz Polski zagrał w el. LM tak, byśmy nie musieli się wstydzić. Bo to co wyprawiała Legia w ostatnich latach wołało o pomstę do nieba.

Piast nie zawiódł, ale też jeszcze nie awansował do 2 rundy eliminacji. Mógł ten dzisiejszy mecz wygrać, ale proste głupie błędy natychmiast się zemściły i stało się, rywale wyrównali. A byli dzisiaj wyjątkowo niemrawi, wręcz słabi i można było ich pokonać. W rewanżu sprawa awansu jest otwarta, ale wątpię, by Bate zagrało dugi tak beznadziejny mecz. A Pisat (wg. Macieja szczęsnego) zagrał dziś najlepszy mecz w tym roku. Więc jeśli mimo to nie potrafił wygrać, to znów musi zagrać najlepszy mecz, by Bate wyeliminować. Zobaczymy...