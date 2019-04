Przed tygodniem, w bratobójczym pojedynku między Tottenhamem i Manchesterem City lepsze okazały się „Koguty”. Co prawda gospodarze mogli przegrywać już w 13. minucie, jednak rzutu karnego nie wykorzystał Sergio Aguero. Podczas pierwszego ćwierćfinałowego starciu żadna z drużyn nie uzyskała na boisku miażdżącej przewagi, jednak to podopieczni Mauricio Pochettino potrafili wykorzystali jedną z bramkowych sytuacji. W 78. minucie na listę strzelców wpisał się Son Heung-min, a londyńczycy przystąpią do rewanżu na Etihad Stadium z bramkową zaliczką.

Ogromnym osłabieniem Tottenhamu będzie dziś absencja kapitana i najlepszego strzelca zespołu – Harry'ego Kane'a, który odniósł kontuzję kostki w pierwszej odsłonie ćwierćfinału.

W miniony weekend oba kluby rozegrały swoje mecze w Premier League. „Obywatele” pokonali na wyjeździe Crystal Palace 3:1 (2 bramki Raheema i trafienie Gabriela Jesusa), a Tottenham rozbił u siebie Huddersfield 4:0 (hat-trick Lucasa Moury i bramka Victora Wanyamy).

Manchester City - Tottenham. Gdzie oglądać ćwierćfinał Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV rewanżowego spotkania między Manchesterem City i Tottenhamem przeprowadzą: Telewizja Polska i Polsat Sport Premium 2. W Internecie ćwierćfinał Ligi Mistrzów obejrzymy na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz na platformach: Ipla i NC+GO. Poniżej zamieszczamy harmonogram transmisji:

Studio – godz. 18:00 (Polsat Sport Premium 1); godz. 20:00 (TVP Sport)

Transmisja meczu – godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 2); godz. 20:55 (TVP Sport, TVP 1)