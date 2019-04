W dwumeczu z FC Barceloną Manchester United stracił cztery gole i nie potrafił ani razu odpowiedzieć na trafienia Leo Messiego i Philippe Coutinho. Rewanż na Camp Nou „Czerwone Diabły” rozpoczęły nieźle, a okazję do zdobycia bramki miał Marcus Rashford. Później jednak inicjatywę zdecydowanie przejęła Barcelona, która po ostatnim gwizdku mogła cieszyć się z awansu do półfinału Ligi Mistrzów.

Były piłkarz Manchesteru United ocenił mecz z Barceloną: "To była przepaść. PSG również było lepsze od MU"

O ocenę rewanżowego spotkania zapytany został były zawodnik Manchesteru United – Darren Fletcher. Szkocki piłkarz, który rozegrał dla „Czerwonych Diabłów” ponad 200 spotkań, w mocnych słowach odniósł się do wysokiej porażki dawnego pracodawcy: „Między oboma zespołami widzieliśmy przepaść. W dwumeczu 1/8 finału, PSG również było lepsze od United, ale piłkarze Solskjaera wykorzystali sprzyjające im szczęście. Dziś Barcelona była zdecydowanie lepsza i strzeliła 3 piękne bramki. Przed Solskjaerem dużo pracy, ale myślę, że dziś mógł dokładnie zobaczyć, którzy piłkarze zostawili na boisku zdrowie” – ocenił Fletcher, który obecnie jest zawodnikiem Stoke City.

Reprezentant Szkocji podzielił się również swoją niepochlebną opinią na temat obecnej kadry „Czerwonych Diabłów”: „Klub z Old Trafford jest w tym momencie daleko za Manchesterem City i Liverpoolem . Najważniejszą kwestią jest teraz to, jak zmniejszyć ten dystans. Czy właściwszą ścieżką dla United nie byłoby wyławianie i szkolenie najbardziej obiecujących młodych talentów? Czy może jednak lepiej kupować gotowych piłkarzy, którzy niekoniecznie wkładają całe serce w grę?” – pytał Fletcher na antenie BBC Five Live.

„Scott McTominay nie zatrzymywał się przez cały mecz. Może gdyby przelać takie nastawienie na pozostałych zawodników United, nierzadko z większymi umiejętnościami niż McTominay, sytuacja wyglądałaby lepiej? Przypomnijmy sobie Paula Scholesa i Roya Keane'a, którzy na boisku nie odpuszczali przez 90 minut. Ale oni byli z kolei piłkarzami światowego formatu” – stwierdził szkocki pomocnik.