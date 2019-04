Najpierw w 16., a później w 20. minucie Leo Messi pokonał Davida de Geę w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym FC Barcelona pokonała na własnym boisku Manchester United. Dzięki dwóm bramkom zdobytym w starciu, które dało mistrzom Hiszpanii awans do kolejnej fazy rozgrywek, Argentyńczyk awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców LM. Lider Katalończyków wyprzedził tym samym Roberta Lewandowskiego, który z ośmioma golami na koncie spadł na drugie miejsce (Messi ma ich 10).

Messi w tej chwili jest zdecydowanym faworytem do zdobycia tytułu króla strzelców Ligi Mistrzów. Barcelona po wyeliminowaniu Manchesteru United awansowała bowiem do półfinału. Lewandowski swojego dorobku już natomiast nie powiększy, bo Bayern w 1/8 finału przegrał z Liverpoolem i odpadł z rozgrywek. Dorobku nie powiększą także m.in. Cristiano Ronaldo (Juventus odpadł po przegranym dwumeczu z Ajaksem) czy Edin Dzeko, którego Roma odpadła w poprzedniej fazie. O pierwsze miejsce z Messim wciąż walczy jednak Dusan Tadić, który w tym sezonie LM strzelił sześć goli. Serb może powiększyć swój dorobek, bo Ajax we wtorek pokonał Juventus 2:1 i awansował do półfinału.

Klasyfikacja najlepszych strzelców Ligi Mistrzów

1. Leo Messi (FC Barcelona) - 10 goli

2. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 8

3. Dusan Tadić (Ajax) - 6

4. Cristiano Ronaldo (Juvnetus) - 6

4. Moussa Marega (FC Porto) - 6

6. Edin Dzeko (AS Roma) - 5

7. Harry Kane (Tottenham) - 5

7. Andrej Kramarić (Hoffenheim) - 5

7. Neymar (Paris Saint-Germain) -5

10. Sergio Aguero (Manchester City) - 5

10. Paulo Dybala (Juventus) - 5